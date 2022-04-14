Haberler Yaşam MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 22:53

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ile yapılacak tercihler için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları bilindiği üzere bugün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarının ÖSYM'nin AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldığı duyurulurken bu duyurunun ardından 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...