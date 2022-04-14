Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 22:53

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ile yapılacak tercihler için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları bilindiği üzere bugün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarının ÖSYM'nin AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldığı duyurulurken bu duyurunun ardından 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşların katıldığı sınavın sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldığı açılırken MSÜ 2022 taban puanları tablosu da merak konusu haline geldi. ÖSYM AİS üzerinden puanlarını öğrenen adaylar heyecanla istedikleri okulların puanlarını araştırmaya başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek 2022 MSÜ taban puanları tablosu istedikleri okula girip giremeyeceğini merak eden adayların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Peki, 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

SON DAKİKA