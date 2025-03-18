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MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
13:05
MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar, Şubat ayında gerçekleşen sınavın ardından sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sonuç ekranı üzerinden sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerindeki başarı durumlarını öğrenebilecek. MSÜ taban puanları, her yıl değişkenlik gösterse de en düşük yerleştirme puanı adaylar için kritik bir belirleyici oluyor. Peki, MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla MSÜ kazanılabilir mi, nereye girilir? İşte, güncel MSÜ taban puanları ve yerleştirme süreci hakkında merak edilen detaylar.