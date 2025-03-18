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Haberler Yaşam MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 13:05

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar, Şubat ayında gerçekleşen sınavın ardından sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sonuç ekranı üzerinden sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerindeki başarı durumlarını öğrenebilecek. MSÜ taban puanları, her yıl değişkenlik gösterse de en düşük yerleştirme puanı adaylar için kritik bir belirleyici oluyor. Peki, MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla MSÜ kazanılabilir mi, nereye girilir? İşte, güncel MSÜ taban puanları ve yerleştirme süreci hakkında merak edilen detaylar.

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

MSÜ yerleştirme işlemleri her yıl, belirlenen taban puanları doğrultusunda yapılıyor. Bu taban puanlar, alım yapılan en düşük puanları ifade ettiğinden, adaylar puanlarının yeterli olup olmadığını merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını görüntüleyen adaylar "MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla nereye girilir?" sorusuna yanıt arıyor. MSÜ yerleştirme puanları, sınavın zorluk-kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. İşte, son yapılan alımlara göre puanların durumu hakkında detaylı bilgiler.

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.

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MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 PUANLA KAZANILIR MI?
MSÜ yerleştirme puanları, sınavın zorluk-kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. Örneğin 2023 yılında Hava Harp Okulu en düşük 349 puanla alım yaparken geçtiğimiz yıl ise taban olarak 360 puanla alım yaptı.

MSÜ sınavında belirlenen bir baraj bulunmazken son yapılan yerleştirmelerde kullanılan puanlar tercihlerde öğrencilere yol gösterecek. Son 4 yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

HAVA HARP OKULU KAÇ PUANLA KAZANILIR? ( ERKEK)
2024 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 360, 51074

2023 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 349,02781

2022 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 350,92813

2021 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 320,96558

MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

KARA, DENİZ, SAHİL GÜVENLİK KAÇ PUANLA KAZANILIR? (SAYISAL ERKEK)
2024 taban puanı: 303,88396

2023 taban puan: 302,22057

2022 taban puanı: 311,56385

2021 taban puanı: 279,37631