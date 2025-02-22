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Giriş Tarihi: 22.02.2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:39

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Seçme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı sınavın soruları ve yanıtları ÖSYM tarafından paylaşılacak. Sınav öncesinde MSÜ puan hesaplama işlemleri hızlandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek isteyen adaylar, puanlarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Peki, MSÜ puanı nasıl hesaplanıyor, 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, 2025 puan hesaplama…

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

MSÜ 2025 puan hesaplama araştırmaları sürüyor. 23 Şubat'ta yapılacak sınavdan önce öğrenciler muhtemel puanlarını öğrenmeye çalışıyor.Muhtemel net hesaplaması yaparak tahmini puanlarını öğrenmek isteyenler işlemlerine başladı. Peki, MSÜ puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli? İşte detaylar…

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

MSÜ sınavı ile ilgili olarak ÖSYM'den önemli uyarı geldi. Buna göre 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ifade edildi.

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MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısı ile 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025

MSÜ 2025 sınav kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle:

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

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