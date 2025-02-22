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MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
22:39
MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: MSÜ'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kazanmak için en düşük kaç net gerekir?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Seçme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı sınavın soruları ve yanıtları ÖSYM tarafından paylaşılacak. Sınav öncesinde MSÜ puan hesaplama işlemleri hızlandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek isteyen adaylar, puanlarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Peki, MSÜ puanı nasıl hesaplanıyor, 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, 2025 puan hesaplama…