27 Mart'ta gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geri sayımı sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda, MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklandığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir merak edilen MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Adaylar, MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte MSÜ sınav yerleri 2022 ÖSYM ile sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…