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Haberler Yaşam MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:44

MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı

27 Mart'ta gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geri sayımı sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda, MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklandığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir merak edilen MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Adaylar, MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte MSÜ sınav yerleri 2022 ÖSYM ile sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı

MSÜ sınav yerleri ile ilgili son dakika duyurusu ÖSYM'den geldi. 17 Mart itibariyle Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ÖSYM AİS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılırken adaylar sınav belgelerini almaya çalışıyor. Peki MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MSÜ sınav yerleri 2022 ÖSYM ile sorgulama ekranı

MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2022 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı. 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı: ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı
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