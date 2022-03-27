ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi sınavı gerçekleşirken MSÜ soruları ve cevapları gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda bir hafta içinde erişime açılan sınav soruları ve cevap anahtarı sayesinde puan durumu sorgulanabiliyordu. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ardından cevap kağıdı görüntüle butonunu seçerek kendi kitapçıklarına ulaşabilecek. Peki MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF açıklandı mı, kaç günde açıklanır? İşte ÖSYM AİS ekranı ile 2022 MSÜ soru ve cevapları görüntüleme ekranı!