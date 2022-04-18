Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:21

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

MSÜ taban puanları, yeni haftanın ilk gününde de adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde MSÜ taban puanları, tercih tarihleri ve kontenjanlar yer almaya başladı. Kadın, erkek ile hava, kara, deniz harp okullarına alınacak adaylar puanlarına göre girmek istedikleri bölüm için tercihlerini gerçekleştirecekler. Tercih döneminin başlamasını bekleyenler için MSÜ taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte Erkek ve Kadın – Hava, Kara ve Deniz MSÜ 2022 taban puanları tablosu son gelişmeler!