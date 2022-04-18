Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:21

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

MSÜ taban puanları, yeni haftanın ilk gününde de adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde MSÜ taban puanları, tercih tarihleri ve kontenjanlar yer almaya başladı. Kadın, erkek ile hava, kara, deniz harp okullarına alınacak adaylar puanlarına göre girmek istedikleri bölüm için tercihlerini gerçekleştirecekler. Tercih döneminin başlamasını bekleyenler için MSÜ taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte Erkek ve Kadın – Hava, Kara ve Deniz MSÜ 2022 taban puanları tablosu son gelişmeler!

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından MSÜ taban puanları 2022 gündeme geldi. Bilindiği üzere; adaylar sınavdan aldıkları sonuçlar kapsamında öncelik sırasına göre okul tercihlerini kurumun personel temin adresi üzerinden yapacaklar. Erkek ve kadın adaylar için farklı puan türleri bulunan MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ taban puanları kadın, erkek ile hava, kara, deniz harp okulu puan türleri bilgisi.

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 KADIN-ERKEK/HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU! MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA