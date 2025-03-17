Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:38

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025 sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre 23 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak ve tercihler başlayacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, adaylara rehber olacak. Harp okullarına kadın ve erkek adaylar kabul edilirken, astsubay okullarına yalnızca erkek adaylar alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda, 2024 yılı taban puanları ve puan türleri de yer alacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, MSÜ'ye giriş için kaç puan gerekiyor? İşte detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?

2025 MSÜ sınav sonuçlarıyla birlikte taban puanlar da merakla bekleniyor. 23 Şubat'ta yapılan sınav sonrası adaylar, tercih sürecinde geçen yılın puanlarını referans alacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları henüz açıklanmazken, ÖSYM tarafından yayımlandığında PDF formatında erişime sunulacak. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?

2025 MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 MSÜ kontenjanları henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kontenjanların netleşmesi bekleniyor. Bu yılın taban puanları ise tercih sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?