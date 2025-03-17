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MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
16:38
MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BEKLENİYOR! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları, kontenjanları açıklandı mı?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025 sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre 23 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak ve tercihler başlayacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, adaylara rehber olacak. Harp okullarına kadın ve erkek adaylar kabul edilirken, astsubay okullarına yalnızca erkek adaylar alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda, 2024 yılı taban puanları ve puan türleri de yer alacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, MSÜ'ye giriş için kaç puan gerekiyor? İşte detaylar…