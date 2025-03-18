MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. 670 bini aşkın kişinin katılımı ile gerçekleşen sınavda MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Adaylara tercih işlemlerinde Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları ve kontenjanları rehberlik edecek. Peki; 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, MSÜ tercih tarihleri ile ilgili tüm detaylar.