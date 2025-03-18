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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
10:57
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih süreci başlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adaylar, MSÜ tercih takvimi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar, geçen yılın taban puanları ve kontenjanlarını göz önünde bulundurarak seçimlerini yapacak. Peki, MSÜ tercihleri 2025 ne zaman? İşte, MSÜ tercih kılavuzu, tarihleri ve süreçle ilgili güncel bilgiler...