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Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:57

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih süreci başlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adaylar, MSÜ tercih takvimi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar, geçen yılın taban puanları ve kontenjanlarını göz önünde bulundurarak seçimlerini yapacak. Peki, MSÜ tercihleri 2025 ne zaman? İşte, MSÜ tercih kılavuzu, tarihleri ve süreçle ilgili güncel bilgiler...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. 670 bini aşkın kişinin katılımı ile gerçekleşen sınavda MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Adaylara tercih işlemlerinde Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları ve kontenjanları rehberlik edecek. Peki; 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, MSÜ tercih tarihleri ile ilgili tüm detaylar.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.

Bu sene tercih işlemlerinin sürecin geçmiş yıllarla paralel şekilde ilerleyeceği öngörülüyor.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

''ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.''