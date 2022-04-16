Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının ardından MSÜ tercihleri geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından 27 Mart'ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonrası MSÜ tercihi başladı mı, ne zaman, MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. MSÜ tercihleri, geçtiğimiz sene MSÜ personel temin adresinden gerçekleştirilmişti. Peki MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte süreçte son durum