MSÜ tercihleri ne zaman, MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Belli tarihler aralığında gerçeklen tercih işlemleri, bu sene de kurumun resmi internet sitesi tarafından yapılacak duyuru ile başlamış olacak. MSÜ sınav sonuçlarına adaylar https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Peki MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?