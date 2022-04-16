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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:47

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının ardından MSÜ tercihleri geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından 27 Mart'ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonrası MSÜ tercihi başladı mı, ne zaman, MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. MSÜ tercihleri, geçtiğimiz sene MSÜ personel temin adresinden gerçekleştirilmişti. Peki MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte süreçte son durum

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman, MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Belli tarihler aralığında gerçeklen tercih işlemleri, bu sene de kurumun resmi internet sitesi tarafından yapılacak duyuru ile başlamış olacak. MSÜ sınav sonuçlarına adaylar https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Peki MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ 2022 BAŞLADI MI?

17 Mart 2022 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 14 Nisan 2022tarihinde açıklandı. ÖSYM tarafından erişime açılan MSÜ sınav sonuçlarının ardından gözler MSÜ tercihlerine çevrildi. Henüz MSÜ tercih tarihleri duyurulmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?
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MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih nasıl yapılır?
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