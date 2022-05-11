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Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:28

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından kadroya alınacak olan adaylar MSÜ tercih sürecinin sona ermesini bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 13 Mayıs tarihine kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Buna göre; MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman sorusu yanıt bulmuş oluyor. Peki ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih ekranı ve tüm bilgiler…

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Askeri öğrenci adaylarının 2022 MSÜ tercih işlemleri devam ediyor. 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden yapabilecek.

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MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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