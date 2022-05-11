Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:28

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından kadroya alınacak olan adaylar MSÜ tercih sürecinin sona ermesini bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 13 Mayıs tarihine kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Buna göre; MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman sorusu yanıt bulmuş oluyor. Peki ÖSYM ile 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih ekranı ve tüm bilgiler…