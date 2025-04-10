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MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
19:01
MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar için tercih süreci devam ediyor. MSÜ tercihlerini yapacak olan adaylar, tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve işlemlerin nereden gerçekleştirileceğini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, tercih ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açık durumda. Peki, MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?