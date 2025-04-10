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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:01

MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar için tercih süreci devam ediyor. MSÜ tercihlerini yapacak olan adaylar, tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve işlemlerin nereden gerçekleştirileceğini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, tercih ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açık durumda. Peki, MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ 2025 sınavına katılan adaylar için tercih dönemi sürüyor. Tercih işlemlerini henüz yapmayanlar, son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır ve tercih süresi ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...

MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

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MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.