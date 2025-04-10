MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Gözler ÖSYM AİS ekranında! MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ 2025 sınavına katılan adaylar için tercih dönemi sürüyor. Tercih işlemlerini henüz yapmayanlar, son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır ve tercih süresi ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...