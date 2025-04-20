MSÜ tercihleri sona erdi! Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı MSÜ sınavına katılan adaylar için tercih maratonunda sona geliniyor. ÖSYM üzerinden yürütülen tercih işlemleri devam ederken, süreci kaçırmak istemeyen adaylar "MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da gündemin sıcak başlıklarından biri. Gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sürecinin son günü ne zaman, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?