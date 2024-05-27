Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:45

MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. 10 Mayıs tarihinde sona eren MSÜ tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okullara yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen kişiler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak MSÜ tercih sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday sınavlara katılım sağladı. Sınav sürecinin son bulmasının ardından adaylar "MSÜ tercih sonuçları" için tarih araştırmalara başladı. 2023 yılında sonuçlar 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan tarihinde başladı ve 10 Mayıs tarihinde sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

SON DAKİKA