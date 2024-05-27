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MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:45
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. 10 Mayıs tarihinde sona eren MSÜ tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okullara yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen kişiler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak MSÜ tercih sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?