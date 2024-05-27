MSÜ TRCİH SONUÇLARI 2024 SORGULAMA || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday sınavlara katılım sağladı. Sınav sürecinin son bulmasının ardından adaylar "MSÜ tercih sonuçları" için tarih araştırmalara başladı. 2023 yılında sonuçlar 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?