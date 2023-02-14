MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

MTA tarafından yayınlanan diri fay hattı haritası Kahramanmaraş-Pazarcık'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında güncellenerek bir kez daha yayınlandı. MTA DİRİ FAY HARİTASI MTA diri fay haritası ve tüm detaylar şöyle; MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. 45 İL DİRİ FAY HATTINDA Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. MTA DİRİ FAY HATTI İÇİN TIKLAYINIZ