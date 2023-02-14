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Haberler Yaşam MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama
Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 06:13

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından diri fay hattı haritası güncellenerek yayınlandı. İşte MTA diri fay haritası ve tüm detaylar.

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

MTA tarafından yayınlanan diri fay hattı haritası Kahramanmaraş-Pazarcık'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında güncellenerek bir kez daha yayınlandı.

MTA DİRİ FAY HARİTASI

MTA diri fay haritası ve tüm detaylar şöyle;

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

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MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

45 İL DİRİ FAY HATTINDA

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

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MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama
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