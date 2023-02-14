MTA DİRİ FAY HARİTASI GÜNCEL | MTA diri fay hattı haritası sorgulama

MTA tarafından yayınlanan diri fay hattı haritası Kahramanmaraş-Pazarcık'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında güncellenerek bir kez daha yayınlandı.

MTA DİRİ FAY HARİTASI

MTA diri fay haritası ve tüm detaylar şöyle;