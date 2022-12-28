Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:30

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Araç sahipleri, yıl sonuyla beraber MTV hesaplama tablosu araştırmasına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullanırken öte yandan "MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her yıl araç sahipleri Ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte bu ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu ödemeler araçlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni ücretler ve tüm detaylar.