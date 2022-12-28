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Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:30

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Araç sahipleri, yıl sonuyla beraber MTV hesaplama tablosu araştırmasına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullanırken öte yandan "MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her yıl araç sahipleri Ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte bu ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu ödemeler araçlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni ücretler ve tüm detaylar.

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

MTV hesaplama ekranı araştırmaları hız kazandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine gelen zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak yüzde 61,5'e düşürdü. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından binlerce araç sahibi "MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan değişiklik ile birlikte, sıfır otomobillerde en düşük tutarın 2 bin 120 TL olduğu görülüyor. Peki, kim ne kadar MTV ödeyecek, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve tüm bu detaylar.

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

MTV'DE İNDİRİM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 2022 yılı için tespit edilen yeniden degerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

MTV HESAPLAMA ROBOTU - 2023 Ocak ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 2 bin 120 lira,

1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 4 bin 64 lira,

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 7 bin 178 lira,

1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.

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