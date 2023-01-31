Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

MTV 2023 HESAPLAMA

Yeni MTV zam oranına göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300'ü aşmayan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 2 bin 120 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 2 bin 330 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 2 bin 545 TL MTV ödenecek. Motor silindir hacmi 1301-1600'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 3 bin 694 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 4 bin 65 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 4 bin 435 TL MTV ödenecek. Aynı yaş aralığında motor silindir hacmi 1601-1800'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 177 bin TL'yi aşmayan araçlar için 7 bin 179 TL, bu tutarı aşan araçlar için ise 7 bin 834 MTV ödenecek.

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