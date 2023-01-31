Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemesi son güne gelindi. MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 20123 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Peki MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV 1.taksit ödemesi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtı