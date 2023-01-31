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Haberler Yaşam Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:58

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemesi son güne gelindi. MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 20123 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Peki MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV 1.taksit ödemesi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtı

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

Yılda iki kez alınan MTV 1.taksit ödemesi başladı. Araç sahipleri internetten GİB tarafından yayınlanan 2023 takvimine bakmayı sürdürüyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son günün ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemelerinin ilk taksiti için çok az bir zaman kaldı. İşte adım adım MTV 1.taksit ödemesi detayları…

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV 1. taksit son ödeme tarihi 31 Ocak Salı saat 23:59 olarak biliniyor. GİB üzerinden ödemelerini yapacak olan vatandaşlar saaat 22:00'ye kadar borç ödeme işlemlerini yapabiliyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV taksit ödemeleri gib.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden ödenebiliyor.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı

MTV 2023 HESAPLAMA

Yeni MTV zam oranına göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300'ü aşmayan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 2 bin 120 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 2 bin 330 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 2 bin 545 TL MTV ödenecek. Motor silindir hacmi 1301-1600'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 3 bin 694 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 4 bin 65 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 4 bin 435 TL MTV ödenecek. Aynı yaş aralığında motor silindir hacmi 1601-1800'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 177 bin TL'yi aşmayan araçlar için 7 bin 179 TL, bu tutarı aşan araçlar için ise 7 bin 834 MTV ödenecek.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı
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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 1. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2023 MTV taksit ödeme ekranı
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