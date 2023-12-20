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Müdürden yardımcısına taciz: Of hepsi senin mi? Bir kere ısırsam ne olur? deyip...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
16:49
Müdürden yardımcısına taciz: Of hepsi senin mi? Bir kere ısırsam ne olur? deyip...
İğrenç olay Ankara'da meydana geldi. Okul müdürü A.Y, kadın müdür yardımcısı F.R'yi hem odasında hem de koridorlarda taciz etti. İğrenç sözleri pes dedirtti: Buradan öpersen çıkmana izin veririm. Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur? Ben senin tazmanya canavarınım…