Ankara'da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! "Buradan öpersen çıkmana izin veririm" | Video
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Ankara Mamak'ta bulunan Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu'nda görevli kadın müdür yardımcısı F.R., iddiaya göre okul müdürü A.Y. tarafından cinsel tacize uğradı. Müdür hakkında 16.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okul müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.'ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu.