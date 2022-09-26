Ankara'da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! "Buradan öpersen çıkmana izin veririm" | Video

Ankara Mamak'ta bulunan Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu'nda görevli kadın müdür yardımcısı F.R., iddiaya göre okul müdürü A.Y. tarafından cinsel tacize uğradı. Müdür hakkında 16.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okul müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.'ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

Ankara Mamak'ta bulunan Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu'nda görevli kadın müdür yardımcısı F.R., iddiaya göre okul müdürü A.Y. tarafından cinsel tacize uğradı. Müdür hakkında 16.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okul müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.'ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu. A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., müdürü şikayet etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tacizci müdürü açığa alırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. F.R. ifadesinde, okul müdürünün 'Bir bakar mısın, bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen dudağından öpmeye çalıştığını söyledi. F.R., "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken eliyle kalçama dokundu. Uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi. Kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi" dedi. Müdürün tacizi okulun güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. F.R.'yi çok sevdiği için samimi davrandığını öne süren okul müdürü A.Y. hakkında 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 16.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. F.R.'nin avukatının itirazı üzerine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile dosyayı Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.