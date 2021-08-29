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Haberler Yaşam Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...
Giriş Tarihi: 29.08.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 11:33

Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...

Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini konuştu! Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, verdiği aranın ardından 30 Ağustos'ta yeniden ekranlara dönüyor. Büyükşen cinayeti daha detaylı şekilde işlenecek işte ayrıntılar...

Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 14'üncü sezonuyla 30 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...

Geride bıraktığı 13 sezonda 3 bin 212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak.

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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...

Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...


Verilen bilgiye göre, cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.

Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Bilinmeyenler tek tek ortaya çıkacak...

İyilikte yarışacak, yardımlara koşacak

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için her daim yardım elini uzatan Anlı, yeni sezonda da iyilikte yarışmaya devam edecek.

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