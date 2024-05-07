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Haberler Yaşam Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:49

Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

Konya'da yaşayan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da kayıplara karıştı. Tek şüpheli ise eşi Tayfur Kılıç'tı! Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını anlattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı!

DHA
Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olay Konya Akşehir'de 6 Temmuz'da yaşandı. Kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı.

Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

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Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

"BOĞUP UÇURUMDAN ATTIM"

Canlı yayındaki çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli koca Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı anlattı.

Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!

"KISKANÇLIK NEDENİYLE YAPTIM" SAVUNMASI!

Emniyete götürülen Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" ifadelerini kullandı.

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