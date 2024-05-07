Haberler
Yaşam
Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:49
Müge Anlı gündeme getirmişti: Bedriye Kılıç cinayetinde çarpıcı gelişme!
Konya'da yaşayan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da kayıplara karıştı. Tek şüpheli ise eşi Tayfur Kılıç'tı! Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını anlattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı!