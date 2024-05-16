Haberler
Yaşam
Müge Anlı gündeme getirmişti: Osman Büyükşen hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
22:34
Müge Anlı gündeme getirmişti: Osman Büyükşen hakkında çarpıcı gelişme!
Konya'da Metin ve Necla Büyükşen çifti, 2018'de evlerine giren kar maskeli şüpheli tarafından katledildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda Büyükşen çiftinin Abdullah Başdemir'in tuttuğu kiralık katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman Büyükşen hakkında yaşanan gelişme ise herkesi şoke etti! İşte detaylar