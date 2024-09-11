Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:19

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Karım beni parayla satıyordu. Gittiğim kişilerin evinden turşu ve üzüm yaprağı da alıyordum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise duyduklarına inanamadı. İşte 'Bu kadarına da pes' dedirten olayın detayları

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

Müge Anlı'da çok ilginç bir olay yaşandı. Abdülhalim Bey, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkarak karısını aradığını barışmak istediğini anlattı.

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

"KARIM BENİ PARAYLA SATIYOR"
Abdülhalim Bey eşinin kendisini fuhşa sürüklediği iddiasını ortaya attı. Canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

Otobüs ve yol paramı veriyordu. Onun rızası var her şeyden haberi var. Karım beni parayla satıyor. Ama inkar ediyor.

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: "Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!" | Video

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

"KENDİME BİR ÇORAP ALMADIM!"
Eşim turşuyu çok seviyorum diyordu. Üzüm yaprağını da. Gittiğim kişilerin evinden bunları da aldım. Eşim Leyla geri dönsün. Başka iş bulacağım. Aldığım paralarla eşimin akbili yüklüyor, faturalarını ödüyordum. Kendime bir çorap ve atlet almadım.

Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!

"PARA GELİRKEN İYİYDİ"
Hep onlara yedirdim. Hatalarımdan ders aldım. Kendim buldum kendim ettim. Para gelirken iyiydi. Ben bunu istemiyordum."

SON DAKİKA