Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

MÜGE ANLI: GÜN YÜZÜ GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Müge Anlı ise şöyle devam etti: "Otopsi raporu ortaya çıktı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Raporu ortaya çıktığında ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum.