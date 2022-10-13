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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
16:01
Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme
Müge Anlı Meryem Çiğdem Ünal'ın sır ölümüyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in tutuklandığını açıkladı. Bu haber stüdyoda alkışlarla karşılandı. Otopsi raporundan da bahseden Anlı, "Ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Sen gün yüzü görme" açıklamasını yaptı...