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Haberler Yaşam Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 16:01

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

Müge Anlı Meryem Çiğdem Ünal'ın sır ölümüyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in tutuklandığını açıkladı. Bu haber stüdyoda alkışlarla karşılandı. Otopsi raporundan da bahseden Anlı, "Ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Sen gün yüzü görme" açıklamasını yaptı...

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Meryem'in ölümüyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Cinayet iftiraları havada uçuştu. Anne Melisa sevgilisi Recep'i, Recep de anneyi suçlamıştı.

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

Sevgili Recep'in tutuklanması talep edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Şu anda Gaziantep'teki cezaevinde."

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

SON DAKİKA: MERYEM'İN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ DETAYLAR

Talihsiz yavrunun ailesi ise bu haberi sevinçle karşıladı. Acılı baba, kızının annesi Melisa'ya seslenerek "Sen de tutuklanacaksın. Tutuklandığın gün ben rahat uyuyacağım.

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

Meryem rahat uyuyacak. Benim kızım normal ölmedi. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme

MÜGE ANLI: GÜN YÜZÜ GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Müge Anlı ise şöyle devam etti: "Otopsi raporu ortaya çıktı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Raporu ortaya çıktığında ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum.

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