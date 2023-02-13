Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Müge Anlı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

''Yaşanılan deprem felaketinden dolayı derin acımız sürerken, kalbimiz ve tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmak üzere çalışıyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bugünlerde ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle kanal yöneticilerimiz çarşamba gecesi planlanan yardım gecesi sonrası yayına başlama isteğimizi uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hayırseverlerin gönlüne göre versin.''