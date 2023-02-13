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Haberler Yaşam Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:45

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından yayını durdurdu. Depremin ilk gününde yayınlanan bölümde Müge Anlı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasından bahsetmiş ve ardından yayını sonlandırmıştı. İzleyiciler, programın ne zaman başlayacağını merak ederken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremde kaybolan vatandaşları bulmak için yayına başlayacağını duyurdu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi ve tüm detaylar.

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen program, Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayını durdurdu. Program saatinde afet bölgesinden canlı yayınlar ekrana gelirken Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak soruları yanıt arıyordu. İzleyicinin merakla beklediği soru cevap buldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni bölüm tarihi hakkında o açıklama…

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDEN YOK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki şiddetli depremin ardından ATV yayın akışı değiştirildi.

Türkiye'nin en sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, son olarak 6 Şubat Pazartesi günü ekrana geldi.

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Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Deprem bağışı toplamak için açılan yayının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da diğer tüm programların yaptığı gibi Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle yayını durdurdu.

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanalla konuştuğunu ve depremde kaybolanları bulmak için yayına çıkacağını söyledi.

Açıklamaya göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Şubat 2023 Perşembe günü depremde kaybolanları bulmak için yayına başlayacak.

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Müge Anlı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

''Yaşanılan deprem felaketinden dolayı derin acımız sürerken, kalbimiz ve tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmak üzere çalışıyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bugünlerde ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle kanal yöneticilerimiz çarşamba gecesi planlanan yardım gecesi sonrası yayına başlama isteğimizi uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hayırseverlerin gönlüne göre versin.''

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