Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından yayını durdurdu. Depremin ilk gününde yayınlanan bölümde Müge Anlı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasından bahsetmiş ve ardından yayını sonlandırmıştı. İzleyiciler, programın ne zaman başlayacağını merak ederken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremde kaybolan vatandaşları bulmak için yayına başlayacağını duyurdu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi ve tüm detaylar.