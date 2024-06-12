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Haberler Yaşam Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:41

Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi araştırılmaya başladı. Hafta içi her gün esrarengiz olayı aydınlatan, kayıpları bulan ve cinayetleri çözen program bu sezonda da birçok olayı aydınlattı. Gündüz Kuşağı'nın en sevilen programı için "Müge Anlı sezon finali ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Program yaz tatilinin ardından kaldığı yerden izleyiciyle bulaşamaya devam edecek. Müge Anlı sezon finali ne zaman? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi

Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı her gün reytingleri alt üst ederek gizemli olaylarıyla seyirciyi ekranlara kilitleyen program yaz tatilinde sezon arasına girecek. İşte Müge Anlı 2024 sezon finali tarihi

Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2024?
Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak 2023 yılında program 23 Haziran'da sezonu tamamlamış ve yeni sezona da 4 Eylül'de başlamıştı.

Bu yıl da 21 Haziran tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon arası vermesi bekleniyor.

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Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu yıl da 21 Haziran tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon arası vermesi bekleniyor.
4 çocuklu sevgilisinin eski eşi konuştu. İhanetten cinayete ardı arkası kesilmeyen iddialar.

İhsan Deren, eski eşi Ayşe Gökburun'un Mehmet ile mesajlarını yakaladığını ihaneti bu şekilde öğrendiğini anlattı. Ayşe daha zengin, akıllı birine kaçsaydı yine gam yemezdim ama Mehmet gibi birine kaçtı, Mehmet kadınları kandırıyor" dedi.

Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

Kıyma makinesi cinayeti iddiasında komşu canlı yayında. ''Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar dedi''

Hatice Ekiz "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana "ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar" dedi."

Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

Et makinesi cinayeti iddiası ile ilgili bilgi sahibi miydi?

Müge Anlı, "sen kıyma makinesinde adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun?" diye sordu. Mehmet Bey böyle bir şey olmadığını söyleyince Hatice Ekiz, Mehmet'in kıyma makinesi cinayetinden birçok kişi gibi kendisine de bahsettiğini ifade etti.

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