Müge Anlı sezon finali tarihi 2024: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak, ayın kaçında?

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2024?

Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak 2023 yılında program 23 Haziran'da sezonu tamamlamış ve yeni sezona da 4 Eylül'de başlamıştı.

Bu yıl da 21 Haziran tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon arası vermesi bekleniyor.