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Haberler Yaşam MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:11

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında seyirciyle buluşan Müge Anlı canlı izle araştırması yapılıyor. Esrarengiz olayların yer aldığı programda cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor. 8 Aralık Cuma gününde sonra hafta sonu arasına giren program bugün kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günü Sıdıka Çelik'in katilleri aydınlatılmaya çalışılırken yoğun bakımdayken alınan ifadesi okundu. Görümcesi ve kocası da şüpheli isimlerin arasında eklendi. 11 Aralık 2023 tarihli bölümde yine birçok sır perdesi ve esrar aralanmaya çalışılacak. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı canlı izle araştırılıyor. Şüpheli bir şekilde ölen Sıdaka Çelik olayı ve mal varlığı yüzünden kandırılan, çocuklarını reddeden Ali Ersin olayı programın gündemine oturması bekleniyor. Müge Anlı, Sıdıka Çelik'in hastanede polislere göz işaretleriyle verdiği ifadeyi okudu. Sıdıka Çelik'in yoğun bakımdayken kendisini kimin vurduğuna dair gözleriyle eşini işaret ettiğini söylemişti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

ATV CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nurcan ve Kiraz Hanım, Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıdıka Çelik'in katilini arıyor. İhanet ve intihar süsü verilen Sıdıka Çelik hastanede tedavi gördüğü dönem göz hareketleriyle ailesine kendini kocasının öldürmeye kalkıştığını anlattı.

Sıdıka Çelik'in yaralanması ve ardından gelen ölümü araştırılmaya devam ediyor. Dilber Hanım'ın Sıdıka'nın evini temizlediği iddia edilmişti. Sıdıka'nın görümcesi Dilber Çelik durumu kabul ederek, "Evet temizledim ama Sıdıka'nın evine döneceğine inanmıştım" dedi.

Müge Anlı, Sıdıka Çelik'in hastanede polislere göz işaretleriyle verdiği ifadeyi okudu. Sıdıka Çelik'in yoğun bakımdayken kendisini kimin vurduğuna dair gözleriyle eşini işaret ettiğini söyledi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Melis'in vasiliği annesine verilecek mi? Evinden çıktıktan sonra 26 yaşındaki üst kat komşusuna kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu. Emine Hanım, kızının vasiliğini almak için mahkemeye başvurdu. Özge'nin annesi, "Ben seni ölsem de o adama yar etmeyeceğim. Ben seni o adama yedirtmem. O gitsin kendi dengine uygun birini bulsun" dedi.

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