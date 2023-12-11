MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 11 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Melis'in vasiliği annesine verilecek mi? Evinden çıktıktan sonra 26 yaşındaki üst kat komşusuna kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu. Emine Hanım, kızının vasiliğini almak için mahkemeye başvurdu. Özge'nin annesi, "Ben seni ölsem de o adama yar etmeyeceğim. Ben seni o adama yedirtmem. O gitsin kendi dengine uygun birini bulsun" dedi.