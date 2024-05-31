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Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:11

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ağızları açıkta bırakan bir olay gün yüzüne çıktı. ATV ekranlarında her sabah kayıpların bulunduğu, çözüme kavuşturulmayan olayların açığa çıktığı Müge Anlı'da gerçekler ortaya çıktı. Kayıp üvey kızını ve kızının arkadaşını aramak için yayına çıkan übvey babanın gerçek yüzü ortaya çıktı. Müge Anlı yaşanan karşısında öfkesini belli etti. Seyirciler şoka uğradı. Peki, Müge Anlı üvey baba olayı nedir, ne oldu? İşte son gelişmeler...

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert her hafta içi farklı bir gizemi açığa kavuşturuyor. Bugün işlenen olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Üvey baba olayında yaşananlar herkesi şaşırttı. Selahattin Yıldıuz programa üvey kızı ve kıznın arkadaşını armaya çıktı. Kızlar bulununca Yıdız'ın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı. Konunun detayları merak ediyor. İşte Müge Anlı üvey baba olayı gelişmeler

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR?

29 Mayıs'ta stüdyoya gelen Fitnat hanım, sevgilisi Selahattin Bey, engelli kızı Gizem, büyük kızı Figen ve resmi olmayan yollarla evlat edindiği kızı Bahar Muğla ortaca köyünce birlikte yaşıyorlar.

Fitnat hanım, benim öz kızım Figen yanında birlikte kaçtığı Bahar ise komşumuz vefat edince evime alıp büyüttüğüm kızımdı. Bir akşam beni ve sevgilimi uyku hapı verip uyuttular. Evdeki 65 Bin TL'yi alıp kayıplara karıştılar diyerek kızlara seslenip eve dönmelerini istedi.

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MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

Kızların eve dönemesi için gözyaşları içinde yalvaran Selahattin Yıldız'ın gerçek yüzü kızlar bulunduktan sonra ortaya çıktı.

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

KIZLARA 14 YAŞINDAN BERİ CİNSEL İSTİSMAR UYGULUYORMUŞ!

Bugünkü canlı yayında çocukların sistematik olarak yıllardır tecavüze uğradığı ve yaşadıkları tüm gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı. 15 gündür kayıp olan Figen ve Bahar tüm gerçekleri Müge Anlı'ya yayından önce anlattı.

MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

Yayın başladığında ise Müge Anlı tüm gerçekleri Selahattin Bey'in yüzüne vurarak "Sen utanmadan benim stüdyoma geldin, yaptığın her şeyin videosu var elimde. Kızlara 14 yaşından itibaren tecavüz etmişsin evdeki üç kıza da" dediğinde bana iftira atıyorlar hepsi montaj. Beni uyutup bana istediklerini yaptılar. Selahattin'in iddiaları reddetmesine dayanamayan kızlar, gözyaşı içinde annelerine gerçekleri söyleyip korkmaması için yalvardı.

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