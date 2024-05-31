MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri

Yayın başladığında ise Müge Anlı tüm gerçekleri Selahattin Bey'in yüzüne vurarak "Sen utanmadan benim stüdyoma geldin, yaptığın her şeyin videosu var elimde. Kızlara 14 yaşından itibaren tecavüz etmişsin evdeki üç kıza da" dediğinde bana iftira atıyorlar hepsi montaj. Beni uyutup bana istediklerini yaptılar. Selahattin'in iddiaları reddetmesine dayanamayan kızlar, gözyaşı içinde annelerine gerçekleri söyleyip korkmaması için yalvardı.