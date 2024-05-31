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MÜGE ANLI ÜVEY BABA OLAYI NEDİR? Gerçekler gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üvey baba olayı gelişmeleri
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:11
Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ağızları açıkta bırakan bir olay gün yüzüne çıktı. ATV ekranlarında her sabah kayıpların bulunduğu, çözüme kavuşturulmayan olayların açığa çıktığı Müge Anlı'da gerçekler ortaya çıktı. Kayıp üvey kızını ve kızının arkadaşını aramak için yayına çıkan übvey babanın gerçek yüzü ortaya çıktı. Müge Anlı yaşanan karşısında öfkesini belli etti. Seyirciler şoka uğradı. Peki, Müge Anlı üvey baba olayı nedir, ne oldu? İşte son gelişmeler...