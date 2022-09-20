Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

Annesi miymiş, neymiş o bayan 'Bir haftadır kızımı arıyorum' dedi, şaşırdım kaldım. Kız da bağırıyor, ağabey kurtar beni öldürecekler. Kızı karakola götürdüm, önüne geldiğimizde yırtınmaya başladı. Telefon geldi. Benim evin oraya götürdüm. Kızım 'Sen içeri gir. Ben Karakola gidiyorum' dedim.Çünkü, baktım bunun gelmeye niyeti yok. Ondan sonra karakola gittim. Yasemin Salman'ı tanıyor musun dediler. Tanıdığımı söyleyince nerede olduğunu sordular. Evde. Sivil arkadaşlar eşlik etti. Ben kendisini daireden çıkarıp polise teslim ettim. Karakola gittim ifademi verdikten sonra evime döndüm. En son gördüğüm gün o.
15 yaşındaki Yasemin Salman ile aralarında gönül ilişkisi olmadığını söyleyen Nurettin Arslan, annesinin kızını öldürmesinden korktuğunu öne sürdü. Kendisine iftira atıldığını söyleyen adam şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.
Acılı anne ise sözlerini şöyle konuştu: "Sapık gibi evimin etrafında. Size gönderdiğim görüntülerde görüyorsunuz. Çocuğumun elinden tutup minibüse nasıl bindirebilir? Gel yavrum dedim.
Gelmeyeceğim dedi. Karşı marketten geldi adam, "senin arabanda ne işi var çocuğumun" dedim. Bastı arabaya gitti. Emniyete gitmedi.
Çocuğumu kaçırmak, boşandım demek erkeklik ama 23 günden beri benim ciğerimi yanımda tutmak erkeklik mi? Gelsin buraya. Ayakta zor duruyorum" dedi.
Nurettin Aslan ve 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın uygunsuz görüntülerine ulaşan Müge Anlı, canlı yayında savcılık ve emniyet ekiplerine çağrı yaptı.
Hakkında çok sayıda çocuk tacizi şikayeti bulunan 48 yaşındaki bir okul servis şoförü canlı yayında gözaltına alındı.