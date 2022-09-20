Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan ise şu ifadeleri kullandı: "Kafede baristalık yapıyordum. O da garsondu. Ahbaplığımız oradan geliyordu. Ağabey-kardeş gibiydik. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Çorlu durağının oradaydım. Biri 'Ağabey nasılsın?' dedi.

Dönüp baktım, bu. Saat 22:30 - 23:30 arası. 'Ne arıyorsun bu saatte burada?' diye sorunca 'Kumburgaz'da teyzemdeydim, geldim. Bir haftadır orada kalıyoruz, ev müsait değil. Arkadaşıma gidiyorum, beni bırakır mısın?' dedi.

YASEMİN SALMAN OLAYI NE?

Onu aldım. Markete gittim önce. O sırada bir baktım arabanın yanında bir adam. '15 yaşındaki kızı yanında bulundurmaya utanmıyor musun?' dedi.

Annesi miymiş, neymiş o bayan 'Bir haftadır kızımı arıyorum' dedi, şaşırdım kaldım. Kız da bağırıyor, ağabey kurtar beni öldürecekler. Kızı karakola götürdüm, önüne geldiğimizde yırtınmaya başladı. Telefon geldi. Benim evin oraya götürdüm. Kızım 'Sen içeri gir. Ben Karakola gidiyorum' dedim.



Son Dakika: Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu | Video