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Haberler Yaşam Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:32

Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da Yasemin Salman'ın bulunması için ekipler seferber oldu. Günlerdir kızından haber alamayan Sevin Hanım canlı yayında 48 yaşındaki Nurettin Aslan'ın kızını kaçırdığını iddia etmişti. Uygunsuz görüntülerin de açığa çıkmasıyla stüdyoda gergin anlar yaşandı. Gelen son bilgiye göre, 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran Nurettin Aslan için göz altı kararı alındı. Peki Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu Yasemin Salman olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Sevim Hanım, garson olarak çalışan 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan günlerdir haber alamadığını ifade etti. Programı izleyenler Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 yaşındaki Yasemin Salman olayında son durum

Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

15 YAŞINDAKİ YASEMİN SALMAN BULUNDU MU?

Sağlık kontrolünden geçirilen Nurettin Aslan'ın evi Silivri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından arandı. Nurettin Aslan ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Silivri Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucunda küçük Yasemin bulunup devlet korumasına alındı.

Müge Anlı'da Son Dakika: 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırıp, tacizde bulunan 48 yaşındaki sapık şoför gözaltına alındı | Video

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Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan ise şu ifadeleri kullandı: "Kafede baristalık yapıyordum. O da garsondu. Ahbaplığımız oradan geliyordu. Ağabey-kardeş gibiydik. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Çorlu durağının oradaydım. Biri 'Ağabey nasılsın?' dedi.

Dönüp baktım, bu. Saat 22:30 - 23:30 arası. 'Ne arıyorsun bu saatte burada?' diye sorunca 'Kumburgaz'da teyzemdeydim, geldim. Bir haftadır orada kalıyoruz, ev müsait değil. Arkadaşıma gidiyorum, beni bırakır mısın?' dedi.

YASEMİN SALMAN OLAYI NE?

Onu aldım. Markete gittim önce. O sırada bir baktım arabanın yanında bir adam. '15 yaşındaki kızı yanında bulundurmaya utanmıyor musun?' dedi.

Annesi miymiş, neymiş o bayan 'Bir haftadır kızımı arıyorum' dedi, şaşırdım kaldım. Kız da bağırıyor, ağabey kurtar beni öldürecekler. Kızı karakola götürdüm, önüne geldiğimizde yırtınmaya başladı. Telefon geldi. Benim evin oraya götürdüm. Kızım 'Sen içeri gir. Ben Karakola gidiyorum' dedim.

Son Dakika: Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu | Video

Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

Annesi miymiş, neymiş o bayan 'Bir haftadır kızımı arıyorum' dedi, şaşırdım kaldım. Kız da bağırıyor, ağabey kurtar beni öldürecekler. Kızı karakola götürdüm, önüne geldiğimizde yırtınmaya başladı. Telefon geldi. Benim evin oraya götürdüm. Kızım 'Sen içeri gir. Ben Karakola gidiyorum' dedim.Çünkü, baktım bunun gelmeye niyeti yok. Ondan sonra karakola gittim. Yasemin Salman'ı tanıyor musun dediler. Tanıdığımı söyleyince nerede olduğunu sordular. Evde. Sivil arkadaşlar eşlik etti. Ben kendisini daireden çıkarıp polise teslim ettim. Karakola gittim ifademi verdikten sonra evime döndüm. En son gördüğüm gün o.

15 yaşındaki Yasemin Salman ile aralarında gönül ilişkisi olmadığını söyleyen Nurettin Arslan, annesinin kızını öldürmesinden korktuğunu öne sürdü. Kendisine iftira atıldığını söyleyen adam şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.

Acılı anne ise sözlerini şöyle konuştu: "Sapık gibi evimin etrafında. Size gönderdiğim görüntülerde görüyorsunuz. Çocuğumun elinden tutup minibüse nasıl bindirebilir? Gel yavrum dedim.

Gelmeyeceğim dedi. Karşı marketten geldi adam, "senin arabanda ne işi var çocuğumun" dedim. Bastı arabaya gitti. Emniyete gitmedi.

Çocuğumu kaçırmak, boşandım demek erkeklik ama 23 günden beri benim ciğerimi yanımda tutmak erkeklik mi? Gelsin buraya. Ayakta zor duruyorum" dedi.

Nurettin Aslan ve 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın uygunsuz görüntülerine ulaşan Müge Anlı, canlı yayında savcılık ve emniyet ekiplerine çağrı yaptı.

Hakkında çok sayıda çocuk tacizi şikayeti bulunan 48 yaşındaki bir okul servis şoförü canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne, bulundu mu, nerede? Yasemin Salman kimdir?

YASEMİN SALMAN KİMDİR?

Yasemin Salman 15 yaşındadır. Hakkında pek bir bilgi yok.

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