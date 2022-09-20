Son Dakika: Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu | Video

Son dakika haberi: ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu. Servis şoförü Nurettin Aslan gözaltına alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'ı arayan anne Sevim Hanım'ın 26 gündür aradığı kızı için günlerdir ekran başındaki feryatları yürekleri dağladı. Kızını kaçırdığını iddia ettiği servis şoförü Nurettin Aslan ise, 15 yaşındaki Yasemin ile uygunsuz fotoğraflarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmasının ardından küçük kızın kaybıyla ilgili gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da annesinin feryatlarıyla yürekleri dağlayan Yasemin Salman'ın kaybıyla ilgili detaylar