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OTOMATİK OYNAT
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8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamlaması | Video 20.09.2022 | 11:43
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Son Dakika: Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu | Video 20.09.2022 | 10:27
02:10
Hatay'da 450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 20.09.2022 | 10:18
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 20.09.2022 | 10:21
00:37
Kendisini savcı olarak tanıttı, 356 bin TL dolandırdı | Video 20.09.2022 | 10:18
01:57
SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında | Video 20.09.2022 | 10:05
01:01
Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı | Video 20.09.2022 | 09:46
01:26
Mersin'de tefeci operasyonu: 13 gözaltı | Video 20.09.2022 | 09:45
02:08
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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 20.09.2022 | 08:48
01:10
Osmaniye’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 20.09.2022 | 08:47
02:15
Elektrik trafosunun yanındaki yangın yürekleri ağza getirdi | Video 20.09.2022 | 00:27
03:16
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 20.09.2022 | 01:09
01:17
Meksika’da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü | Video 20.09.2022 | 01:00
03:15
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Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video 19.09.2022 | 22:18
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Manisa’da ilginç görüntü: Camiye giren tilki ayakkabı alarak çıktı | Video 19.09.2022 | 22:10
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Son dakika haberi: ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman bulundu. Servis şoförü Nurettin Aslan gözaltına alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'ı arayan anne Sevim Hanım'ın 26 gündür aradığı kızı için günlerdir ekran başındaki feryatları yürekleri dağladı. Kızını kaçırdığını iddia ettiği servis şoförü Nurettin Aslan ise, 15 yaşındaki Yasemin ile uygunsuz fotoğraflarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmasının ardından küçük kızın kaybıyla ilgili gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da annesinin feryatlarıyla yürekleri dağlayan Yasemin Salman'ın kaybıyla ilgili detaylar