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Haberler Yaşam Müge Anlı'da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:32

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

Müge Anlı, torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşini terk eden 65 yaşındaki Necla Mutlu'ya ulaştı. Mutlu, kocasına geri dönmek istemediğini, benzini biten bir araç misali tükendiğini söyledi. Bunun üzerine eşine şiir okuyup geri dönmesi için çağrıda bulunan Mehmet Mutlu, sözlerine rağmen karşılık alamadığı 41 yıllık eşine bu kez "Sen dönmezsen o evi yakarım" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı
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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! KARISININ SURATINA TÜKÜRDÜ...

Osmaniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Necla Mutlu (65), 30 Eylül'de evden valizini ve 27 bin lira para ile 10 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

ŞİİR OKUYARAK GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI

Günlerdir haber alamadığı 41 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran emekli polis memuru Mehmet Mutlu, eşine geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

Çağrısı karşılıksız kalmayan Mehmet Mutlu'ya güzel haberi Müge Anlı, dakikalar içerisinde vermiş; torunlarına baktığı için kızıp yüzüne tükürdüğü karısının sığınma evinde olduğunu söylemişti.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

"BENZİNİ BİTEN ARABA GİBİYİM"

Anlı, dakikalar içerisinde bulduğu Necla Mutlu'yu bugünkü programında canlı yayına telefonla konuk etti.

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