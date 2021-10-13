HaberlerYaşamMüge Anlı'da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:32
Müge Anlı'da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı
Müge Anlı, torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşini terk eden 65 yaşındaki Necla Mutlu'ya ulaştı. Mutlu, kocasına geri dönmek istemediğini, benzini biten bir araç misali tükendiğini söyledi. Bunun üzerine eşine şiir okuyup geri dönmesi için çağrıda bulunan Mehmet Mutlu, sözlerine rağmen karşılık alamadığı 41 yıllık eşine bu kez "Sen dönmezsen o evi yakarım" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...