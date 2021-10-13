Müge Anlı’da akılalmaz olay! Karısının suratına tükürdü... Şiir okuyarak gönlünü almaya çalıştı

MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! KARISININ SURATINA TÜKÜRDÜ...

Osmaniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Necla Mutlu (65), 30 Eylül'de evden valizini ve 27 bin lira para ile 10 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu.