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Haberler Yaşam Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 10:19

Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

Milyonları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı. 3 Mayıs gecesi kaybolan Eşme Akıncı, 13 gün sonra ahırda sağ olarak bulunmuştu. Bugünkü canlı yayında Eşme Akıncı ve anne Dursun Akıncı gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Esrarengiz olayda sır perdesi aralanmaya devam ederken ortaya çarpıcı bir görüntü çıktı. Eşme'nin kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim ? İşte haberin detayları...

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

Esrarengiz olay 3 Mayıs günü meydana gelmişti. Karaman'da yaşayan 52 yaşındaki Eşme Akıncı, esrarengiz bir şekilde evden kayboldu.

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

Kızının kaybolmasının ardından Dursun Akıncı, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim? | Video

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Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

AHIRDA BULUNMUŞTU

13 gün aradan sonra Akıncı, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın da yardımıyla ahırda sağ olarak bulundu. Bulunduğunda şok geçirdiğinden dolayı konuşamayan kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

İfadesi alınan Eşme Akıncı, kendisini kaçıranın aynı köyde yaşadığı Aziz İbili ve Medih lakaplı bacanağı olduğunu söyledi. Ardından bacanaklar gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kim ?

Bugün canlı yayında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eşme Akıncı'nın kaybolduğu geceye ait güvenlik kameralarına ulaşıldı.

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