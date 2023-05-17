Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim? | Video

Milyonları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı. 3 Mayıs gecesi kaybolan Eşmi Akıncı, 13 gün sonra ahırda sağ olarak bulunmuştu. Bugünkü canlı yayında Eşmi Akıncı ve anne Dursun Akıncı gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Esrarengiz olayda sır perdesi aralanmaya devam ederken ortaya çarpıcı bir görüntü çıktı. Eşmi'nin kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim?