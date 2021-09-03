Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti
Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 08:15

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayetini konuştu! Sırlarla dolu olay yeniden gündeme geldi. Katil zanlısı Esra Taş'ın yakın arkadaşı canlı yayında tek tek anlattı... İşte ayrıntılar

Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Türkiye'nin konuştuğu Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı.

Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Cinayet, ailenin Müge Anlı'ya katılmasıyla ülke çapında duyulmuştu. Bu noktada davanın detayları "Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim çıktı?" soruları ile bugün gündemdeki yerini aldı.

Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Müge Anlı’da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

SON DAKİKA