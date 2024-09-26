Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
08:43
Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in esrarengiz ölümünde flaş gelişme: Canlı yayında gözaltı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında da Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü gündeme alındı. Gaziantep'te esrarengiz şekilde ölen Karademir'in çocukları babalarının kanının yerde kalmasını istemediklerini anlatmıştı. Son olarak Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Ben babamın çayına ilaç attım, annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" ifadelerini kullandı. Dün programda şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri bugün canlı yayında gözaltına alındı. İşte haberin detayları…