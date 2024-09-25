Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video
Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Babalarının cinayetinin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelerinin sevgilisini suçladı. Ancak olayın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Karademir'in kızı Naime, dün cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Tüm bunlarından ardından yayın ihbar kabul edildi, cinayet soruşturması başlatıldı. Görgü şahitlerinin itirafları sonrası Karademir'in çocukları da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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