Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video

Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Babalarının cinayetinin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelerinin sevgilisini suçladı. Ancak olayın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Karademir'in kızı Naime, dün cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Tüm bunlarından ardından yayın ihbar kabul edildi, cinayet soruşturması başlatıldı. Görgü şahitlerinin itirafları sonrası Karademir'in çocukları da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.