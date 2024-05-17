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Haberler Yaşam Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:25

Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

Türkiye, Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetinin ayrıntıları ile sarsıldı! 56 gündür kayıp olan adamın, eski eşinin sevgilisi aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Emine Karabulut, kan donduran cinayeti Müge Anlı'da anlattı! Ancak yasak aşk yaşayan ikili emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayınca kafalar karıştı: Katil arkadaşı mı oğlu mu!

Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

Müge Anlı, bir cinayeti daha aydınlattı… Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş, 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan aile üyelerinin çelişkili ifadeleri kafaları karıştırırken Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut canlı yayın çıkışı Müge Anlı'ya kan donduran cinayeti anlattı. "Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

"BURHANETTİN BOĞDU, CESEDİ HALI ÖRTÜSÜNE SARDIK"

Emine Karabulut, Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin ayrıntılarını da anlattı. Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlunun da yardım ettiğini söyleyen Karabulut şu ifadeleri kullandı: "O gün kahvaltı yaptık Şaban bana hakaret etti. Burhanettin de dayanamadı arkasından vurdu. Vurunca etkisiz kaldı koltuğun üzerinde beyaz çamaşır ipi vardı boynuna doladı sıktı ondan sonra ben olayın şokuyla oğlum Mert'i kaldırdım. Mert'e 'Burhan amcan babanın kafasına vurdu aşağı gel' dedim. Sonra aşağı indiğimde Burhanettin Şaban'ın kollarını bağladı sarkmasın bağlamıştı. Morarmıştı artık Şaban.

Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

Burhanettin 'Örtü getir direkt saralım' dedi. Halı örtüm vardı onu getirdim sardım ve Şaban'ın cesedini aşağı depoya koyduk. Mert'e de kızdı bana da 'Hızlıca çıkartalım akşamüzeri yaylaya götürelim' dedi Ayakkabısını cüzdanlarını her şeyini yaktım, paralarını dahi yaktım. Ama çok pişmanım ben hiç öldürmeye teşebbüs etmedim, ben vurmadım. Ben sadece taşımaya yardım etti. Vurdum kafasına dedi, sopayla vurmuş bizim beysbol sopamız vardı mutfakta camın kenarında onunla vurmuş" ifadelerini kullandı. Emine Karabulut ile Burhanettin yüzleşmesinde ise gergin dakikalar yaşandı. Sevgilisinin iddialarını reddeden Burhanettin Öztürk "Ben öldürmedim, vurmadım" diyerek iddiaları yalanladı.

Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü!

CESEDİ TANINMAZ HALDE!

Korkunç cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini gördüğü anlarda stüdyo buz kesti! Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı açıklandı.

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