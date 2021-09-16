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Haberler Yaşam Müge Anlı'da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin'in o görüntüleri yürek dağladı
Giriş Tarihi: 16.09.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 08:50

Müge Anlı'da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin'in o görüntüleri yürek dağladı

Son dakika haberi: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Türkiye'nin konuşutuğu gençten acı haber geldi. Çetin'in cansız bedeni Boğaz'da bulundu. Olay günü yanında olan arkadaşı ise ifadesinde birlikte alkol aldıklarını, Ahmet'in denize atladıktan sonra gözden kaybolduğunu, kendisinin ise arkadaşının ailesinden korkutuğu için durumu sakladığını belirtti. Ölümüyle ailesini yasa boğan Ahmet Çetin'den geriye kalan görüntüler ise yürek sızlattı. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bulundu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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