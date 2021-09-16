Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulunan Ahmet Çetin’in o görüntüleri yürek dağladı

Son dakika haberi: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Türkiye'nin konuşutuğu gençten acı haber geldi. Çetin'in cansız bedeni Boğaz'da bulundu. Olay günü yanında olan arkadaşı ise ifadesinde birlikte alkol aldıklarını, Ahmet'in denize atladıktan sonra gözden kaybolduğunu, kendisinin ise arkadaşının ailesinden korkutuğu için durumu sakladığını belirtti. Ölümüyle ailesini yasa boğan Ahmet Çetin'den geriye kalan görüntüler ise yürek sızlattı. İşte ayrıntılar...