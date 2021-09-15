Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video

4 Eylül'de sazını alıp evden çıkan ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in ailesi durumu polise ihbar ettikten sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Küçükçekmece'de kaybolan gencin cansız bedenine dün Beylerbeyi sahilinde ulaşıldı.