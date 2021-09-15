Video Yaşam Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video

Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video

Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video
15.09.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 02:27
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 15.09.2021 | 11:51
Doğu Roma İmparatorluğu’nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 07:24
Doğu Roma İmparatorluğu'nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 15.09.2021 | 11:39
Şanlıurfa’da cansız mankeni çaldılar | Video 00:15
Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video 15.09.2021 | 11:51
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı’nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:55
Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 15.09.2021 | 11:25
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 01:44
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 15.09.2021 | 11:02
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 03:09
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 15.09.2021 | 11:02
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 01:38
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 15.09.2021 | 11:00
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 01:52
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 15.09.2021 | 10:44
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 03:19
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 15.09.2021 | 10:26
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 03:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 15.09.2021 | 10:20
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 01:01
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 15.09.2021 | 10:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı’da flaş açıklamalar 04:27
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı'da flaş açıklamalar 15.09.2021 | 09:59
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 00:20
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 15.09.2021 | 09:44
Kadıköy’de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 00:27
Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 15.09.2021 | 09:44
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo’un çocukları Roman’ın yüzü ilk kez kamerada! 00:33
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo'un çocukları Roman'ın yüzü ilk kez kamerada! 15.09.2021 | 09:45
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın ailesine 3’üncü saldırı | Video 01:29
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video 15.09.2021 | 09:34
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 03:23
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 15.09.2021 | 09:01
İstanbul Kadıköy’de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 05:56
İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 15.09.2021 | 09:01
İstanbul’da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 02:08
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 15.09.2021 | 09:11

4 Eylül'de sazını alıp evden çıkan ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in ailesi durumu polise ihbar ettikten sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Küçükçekmece'de kaybolan gencin cansız bedenine dün Beylerbeyi sahilinde ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA