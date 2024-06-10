Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

'KOMŞUMUZ ELİF'İN DE CEVİZİNİ YÜRÜTMÜŞ'

'Emlakçı bir arkadaşım var' dedi. Beni eve götürdü gezdirdi. Sonra bana 'Kaparo istiyorlar' dedi. 'Onu at' dedi. Benim 5 bin liramı annemin de 2 koçunu aldı. Komşumuz Elif'in de 4 bin tane cevizini yürütmüş. Ondan sonra uyandım. Bir daha kesinlikle dönmedi.