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Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
13:18
Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!
Türkiye, Müge Anlı'daki kıyma makineli cinayet olayını konuşuyor. Mehmet Taşpınar'ın komşusu Hatice Ekizli, bugünkü yayında çarpıcı iddialar ortaya attı. 1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" diye konuştu. İşte kıyma makineli vahşetin yeni detayları