Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:18

Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

Türkiye, Müge Anlı'daki kıyma makineli cinayet olayını konuşuyor. Mehmet Taşpınar'ın komşusu Hatice Ekizli, bugünkü yayında çarpıcı iddialar ortaya attı. 1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" diye konuştu. İşte kıyma makineli vahşetin yeni detayları

Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

Müge Anlı'daki kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Güllü Çolak ve çocuklarının babası sevgilisi Mehmet Taşpınar'ın eski komşuları Hatice Ekizli, çarpıcı iddialar ortaya attı.

Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

KIYMA MAKİNELİ CİNAYET İDDİASI…
1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "2004'te kuaför dükkanım vardı. Güllü, Güllü'nün annesi, abileri kardeşleri hepsi tanır. Mehmet'i de 2023'e kadar tanıyordum. O yıl bana bir darbe vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

'KOMŞUMUZ ELİF'İN DE CEVİZİNİ YÜRÜTMÜŞ'
'Emlakçı bir arkadaşım var' dedi. Beni eve götürdü gezdirdi. Sonra bana 'Kaparo istiyorlar' dedi. 'Onu at' dedi. Benim 5 bin liramı annemin de 2 koçunu aldı. Komşumuz Elif'in de 4 bin tane cevizini yürütmüş. Ondan sonra uyandım. Bir daha kesinlikle dönmedi.

Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

'ADAM KESMESİ O KADAR BASİT Kİ KITIR KITIR DOĞRATIRIM'
Mehmet bana ilgi duyuyordu. Aldatıldım, baya bir dertleştik. Mehmet "Hatice ben seni seviyordum. İstersen eşini kaldırayım, dövdüreyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım. Doğrarım da gerekirse yaparım elin adamı neler yapıyor.

Müge Anlı’da şok sözler: İstersen kocanı kıyma makinesinde çektireyim kıtır kıtır doğratayım!

'ŞİŞMAN ETİNE DOLGUN BİR ADAMDI' DEDİ!
Adamı kıyma makinesine koyup çekiyorlar" dedi ben de güldüm. Yıl 2018'di. Ama bu daha önce 2011-12 gibi olmuş. 'Şişman etine dolgun bir adamdı' dedi.

SON DAKİKA