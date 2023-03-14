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Haberler Yaşam Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:21

Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmemeler yaşanmaya devam ediyor. Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisinin olduğunu iddia etmişti. Müge Anlı ekibi, Mehmet Tunç'un hedefindeki ismin kardeşi Fadime Çoban ile bir araya geldi. Mevlüt Ağabeyinin kimseye yanlış yapmayacağını söyleyen Fadime Hanım'ın Mehmet Tunç hakkındaki iddiası ise stüdyodakileri şoke etti. İşte detaylar...

Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında kuşku oklarının çevrildiği komşu Mehmet Tunç, yayın sırasında bir iddiada bulundu. Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisinin olduğunu, bu kişiyle de onun gizlide bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

Müge Anlı'nın "Sen bu kişinin Döndü Boztepe olduğunu nereden anladın?" sorusuna yanıt veren Mevlüt Eryılmaz, "Benim tahminim öyle." dedi.

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Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

Döndü Boztepe'nin oğlu Uğur Boztepe ise "Annemin gençliğinde istemişler. Uygun görmemiş ailesi. Bu şahsa verilmemiş. Ondan dolayı böyle bir dedikodu çıktı.

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Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

'Acaba olabilir mi?' diye. Fadime'nin eşi yeni vefat etti. Belki kız kardeşini yalnız bırakmamak için ara ara geldiğini söylediler bana köyde." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

Müge Anlı ekibi, bu iddiada adı geçen Fadime Çoban ile bir araya geldi. Ona göre Mehmet Tunç yalan konuşuyor. Fadime Çoban, "İlk yalan konuştu. Önce 'Bayram sandım' dedi. Sonra 'Mevlüt sandım' dedi.

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