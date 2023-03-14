Müge Anlı’daki Döndü Boztepe olayında yeni gelişme! Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç hakkında şoke eden iddia

Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında kuşku oklarının çevrildiği komşu Mehmet Tunç, yayın sırasında bir iddiada bulundu. Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisinin olduğunu, bu kişiyle de onun gizlide bulunduğunu söyledi.