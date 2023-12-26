Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:44

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Müge Anlı'da aranan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Canlı yayında Mustafa Hakkulu'nu öldürüp köprüden attığını itiraf eden İsa Dumlu, soruşturmanın devamı için Adana'ya yollandı. Mustafa Hakkulu'nun yeni boşandığı eski eşi Bengül ise itiraf sonrası ilk kez açıklama yaptı. Bir isimden daha şüphelendiğini öne süren Bengül, "İsa ile ilişkin var mıydı? sorusunu da yanıtladı. Müge Anlı ise Bengül'ün de gözaltına alındığını açıkladı. İşte Mustafa Hakkulu olayının yeni detayları