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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:44

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Müge Anlı'da aranan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Canlı yayında Mustafa Hakkulu'nu öldürüp köprüden attığını itiraf eden İsa Dumlu, soruşturmanın devamı için Adana'ya yollandı. Mustafa Hakkulu'nun yeni boşandığı eski eşi Bengül ise itiraf sonrası ilk kez açıklama yaptı. Bir isimden daha şüphelendiğini öne süren Bengül, "İsa ile ilişkin var mıydı? sorusunu da yanıtladı. Müge Anlı ise Bengül'ün de gözaltına alındığını açıkladı. İşte Mustafa Hakkulu olayının yeni detayları

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Müge Anlı'da gündeme gelen korkunç olay Türkiye'yi ekrana bağladı. Her şey Adana Kozan'da yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun 13 gün önce ortadan kaybolmasıyla başladı. Hakkulu'nun ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalarak yardım çağrısı yaptı.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Hakkulu'nun kardeşi Seher ise abisinin eski eşi Bengül'ü suçladı. Bengül'ün birçok kez abisini aldattığını, evden kaçıp kaçıp parası bitince geri geldiğini anlattı. Bengül ise hakkındaki iddiaları yalanladı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

İSA DUMLU CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
"Nerede olduğunu bilmiyorum. Geri dön. Çocukların için dön" ifadelerini kullandı. Dünkü canlı yayında ise İsa Dumlu isimli kişi, Mustafa Hakkulu'nu öldürüp köprüden attığını itiraf etti.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Soğukkanlı görüntüsüyle dikkat çeken İsa Dumlu, canlı yayında şunları söyledi: "Kendisiyle buluştuk. Ben aradım. Beraber takılalım dedim.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler! Bengül cinayet itirafından sonra konuştu!

Ailevi sorunlarım vardı. Sonra o aracını bıraktı. Benim arabama bindi. Biraz dolandık. Alkol aldık. Sonra yolun kenarına çektim.

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