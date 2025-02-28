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Haberler Yaşam Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:56

Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayına kısa bir süre kala, Muğla'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı imsakiye takvimini yayımlayarak Ramazan ayına dair detayları duyurdu. Sahur ve iftar saatleri, oruç ibadetini yerine getirenler için büyük önem taşırken, Muğlalılar da bu saatleri öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Muğla iftar vakti saat kaçta? İşte, Muğla İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Muğla'da oruç tutanlar için 2025 imsakiye takvimi açıklandı ve sahur ile iftar saatleri kesinleşti. Oruçlarını açacakları saati ve sahur vaktini merak edenler, Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimini incelemeye başladı. İşte, Muğla imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…

Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUĞLA İMSAKİYE 2025: MUĞLA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Muğla başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUĞLA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Muğla İftar Vakti: 19:07

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 06:11

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Muğla İftar Vakti: 19:08

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 06:10

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Muğla İftar Vakti: : 19:09

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 06:09

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Muğla İftar Vakti: : 19:10

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 06:07

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Muğla İftar Vakti: : 19:11

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 06:06

Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUĞLA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Muğla için ilk teravih vakti 20:20 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:20

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:21

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:22

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:23

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:24

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:25

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, sünnet-i müekkededir ve erkek-kadın her Müslüman için büyük sevap taşır. Teravih, 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât olarak da kılınabileceği belirtilmiştir. Namaz, dörder rekât halinde kılınıp selam verilerek tamamlanır.

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