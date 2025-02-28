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Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:56
Muğla iftar vakti 2025: Muğla İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayına kısa bir süre kala, Muğla'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı imsakiye takvimini yayımlayarak Ramazan ayına dair detayları duyurdu. Sahur ve iftar saatleri, oruç ibadetini yerine getirenler için büyük önem taşırken, Muğlalılar da bu saatleri öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Muğla iftar vakti saat kaçta? İşte, Muğla İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…