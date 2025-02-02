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Haberler Yaşam Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 19:18

Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Muğla'nın Milas ilçesinde eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerinde sandalyede hareketsiz şekilde oturan kişinin önce uyuduğu düşünülmüştü. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine şahsın bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası hayatını kaybeden şahsın Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu belirlendi.

İHA
Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Olay, Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti.

Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın kimliği yapılan çalışmaların ardından belli oldu. Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın, Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu tespit edildi.

Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Mercan'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede bütün güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!

Mercan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, saldırının nedeni ve faillerin kimliği üzerine soruşturma sürüyor.

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