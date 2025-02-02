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Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
19:18
Muğla’da sandalye üzerinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi!
Muğla'nın Milas ilçesinde eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerinde sandalyede hareketsiz şekilde oturan kişinin önce uyuduğu düşünülmüştü. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine şahsın bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası hayatını kaybeden şahsın Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu belirlendi.