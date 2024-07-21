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Haberler Yaşam Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:47

Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayının 10. günü, "Aşure Günü" olarak adlandırılır. Arapça'da "10" anlamına gelen "aşara" kelimesinden adını alan bu gün için aşure tatlısı yapmak ve dağıtmak gelenek halini almıştır. Bu tatlı, yalnızca o günde değil Muharrem ayı boyunca yapılmaktadır. Tatlının yapılacağı tarihleri kaçırmak istemeyenler Aşure ayı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

Bu yıl 16 Temmuz'a tekabül eden aşure günüyle ilgili olarak, Aşure ayı ne zaman bitecek sorusu yankı uyandırıyor. Aşure günü tek bir gün olsa da, içinde bulunduğu Muharrem ayı bu isimle de anılmaktadır. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? İşte sorunun yanıtı…

Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri Takvim'e göre bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı son bulacak.

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Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ
Hicri takvimin başlangıcıdır: Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti bu ayda gerçekleşmiş ve bu olay hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Dört haram aydan biridir: Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaşmak yasaktır.

Aşure günü bu ayda yer alır: Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anısına Aşure günü oruç tutmak ve aşure yapmak önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Birçok önemli olay bu ayda yaşanmıştır: Hz. Âdem ve Havva'nın cennetten çıkarılması, Hz. Nuh'un gemisiyle tufanı atlatması, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanması gibi birçok önemli olay Muharrem ayında yaşanmıştır.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

AŞURE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Aşure günü bu yıl 16 Temmuz Salı günü başladı. Aşure hazırlığı ve dağıtımı 5 Ağustos'a kadar devam edecek ve Safer ayıyla birlikte bitecek

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