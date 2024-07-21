Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Hicri takvimin başlangıcıdır: Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti bu ayda gerçekleşmiş ve bu olay hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Dört haram aydan biridir: Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaşmak yasaktır.

Aşure günü bu ayda yer alır: Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anısına Aşure günü oruç tutmak ve aşure yapmak önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Birçok önemli olay bu ayda yaşanmıştır: Hz. Âdem ve Havva'nın cennetten çıkarılması, Hz. Nuh'un gemisiyle tufanı atlatması, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanması gibi birçok önemli olay Muharrem ayında yaşanmıştır.