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Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
16:47
Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır? Aşure ayı ne zaman bitecek?
Muharrem ayının 10. günü, "Aşure Günü" olarak adlandırılır. Arapça'da "10" anlamına gelen "aşara" kelimesinden adını alan bu gün için aşure tatlısı yapmak ve dağıtmak gelenek halini almıştır. Bu tatlı, yalnızca o günde değil Muharrem ayı boyunca yapılmaktadır. Tatlının yapılacağı tarihleri kaçırmak istemeyenler Aşure ayı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, aşure hangi güne kadar yapılır?