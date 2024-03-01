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Muhtar adayına cinsel içerikli tuzak: Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
09:09
Muhtar adayına cinsel içerikli tuzak: Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı!
Hatay'da muhtar adayı İsmail Bayır, telefonuna gelen görüntülü aramayı yanıtladı. Ancak 4 saniyelik görüşme sonrası başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılar tarafından fotoğrafı cinsel içerikli sitede kullanılan Bayır, gelen tehdit telefonlarıyla ne yapacağını şaşırdı: 20 bin Euro göndermezsen…