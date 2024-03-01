Muhtar adayına cinsel içerikli tuzak: Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı!

Bana 'ya 20 bin euro ödersin ya da bunları sosyal medyada yayınlarız' dediler. 'Muhtar olamayacaksın, seni mahvedeceğiz, hayatın mahvolacak' ya da '20 bin euro ödersen bu kayıtları sileceğiz' dediler. Ben buna istinaden 'tamam' dedim, bu fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmeye devam ettiler. Ben bunları oyalama taktiği uygulayarak karakola gittim. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular, herhangi bir para vermedim" dedi.