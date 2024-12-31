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Haberler Yaşam Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:12

Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının başlamasıyla, ekran başında yer alan izleyiciler jüri koltuğunda yer alan isimler arasında Murat Boz neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda devam edecek olan O Ses Türkiye için akıllarda soru işareti kaldı. Peki, Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrıldı mı, jüriliği bıraktı mı?

Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?

O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, yılbaşı özel programıyla da adından söz ettirdi. Sevilen isimlerin sahne aldığı gecede gözler jüri üyelerine çevrildi. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle anılan Murat Boz'un olmayışı " Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİLERİ KİMLER?

Programın yeni sezon jürileri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, yılbaşı özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak.

Daha önceki yıllarda jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimler yer almıştı.

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Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?

MURAT BOZ NEDEN YOK?

Murat Boz O Ses Türkiye yılbaşı programında yer almadı. Konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?
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Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?
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