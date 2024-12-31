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Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
20:12
Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programının başlamasıyla, ekran başında yer alan izleyiciler jüri koltuğunda yer alan isimler arasında Murat Boz neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda devam edecek olan O Ses Türkiye için akıllarda soru işareti kaldı. Peki, Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrıldı mı, jüriliği bıraktı mı?