Murat Boz neden yok, O Ses Türkiye’den ayrıldı mı? Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğini bıraktı mı?

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİLERİ KİMLER?

Programın yeni sezon jürileri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, yılbaşı özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak.

Daha önceki yıllarda jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimler yer almıştı.