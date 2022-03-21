Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli kar yağışı yurdun yüksek kesimlerinde devam ediyor. Olumsuz hava koşulları, geçtiğimiz haftalarda ve bugün okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Şimdi de yurt genelinde "yarın okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Cevap arayan iller arasında Muş ve Bingöl de var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı için gözler Muş Valiliği ve Bingöl Valiliği açıklamalarında. Peki, Muş'ta yarın okullar tatil mi, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…