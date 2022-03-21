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Haberler Yaşam Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:47

Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli kar yağışı yurdun yüksek kesimlerinde devam ediyor. Olumsuz hava koşulları, geçtiğimiz haftalarda ve bugün okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Şimdi de yurt genelinde "yarın okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Cevap arayan iller arasında Muş ve Bingöl de var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı için gözler Muş Valiliği ve Bingöl Valiliği açıklamalarında. Peki, Muş'ta yarın okullar tatil mi, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…

Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Sosyal hayatta aksaklıklara neden olan şiddetli kar yağışı ve fırtına iki haftadır eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oluyor. Hafta başında da çeşitli bölgelerde okullar tatil edildi. 22 Mart Salı günü( arın) için de kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Muş ve Bingöl de o iller arasında. İllerde hala yoğun kar yağışı yer yer devam ediyor. Hava durumunun ardından "Muş ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…

Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz Cuma günü eğitim öğretime kar tatili arası veren Muş Valiliği'nden tatil konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği, okulların tatil olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Muş: Çok bulutlu.

Bingöl: Parçalı bulutlu.

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