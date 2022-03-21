Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Sosyal hayatta aksaklıklara neden olan şiddetli kar yağışı ve fırtına iki haftadır eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oluyor. Hafta başında da çeşitli bölgelerde okullar tatil edildi. 22 Mart Salı günü( arın) için de kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Muş ve Bingöl de o iller arasında. İllerde hala yoğun kar yağışı yer yer devam ediyor. Hava durumunun ardından "Muş ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…