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Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

'de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı. Gürel hoca, Bir öğretmen için kaleminin yazabileceği bir yer olsun bir de öğrencileri olsun başka şeye ihtiyacı yoktur. Hani 'nda Mahmut Hoca demişti 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.' diye. Ben de öyle düşünüyorum" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 04.04.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 18:52
Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Mustafa Gürel, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine, internet üzerinden kullandığı bir uygulamayla mutfak dolabını yazı tahtası olarak kullanarak ders verdi.

Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

İl Milli Müdürü Celalettin Ekinci'nin "Alkışlar senin için değerli öğretmenim." yazısıyla sosyal medyada paylaştığı Gürel'in ders anlatırken çekilmiş görüntüleri beğeni topladı. Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzak kaldığını ancak onlara ulaşmak ve ders anlatmak için çaba içerisine girdiğini söyledi.

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Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Okul müdürü ve Milli Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp internet üzerinden öğrencilere ders anlatabileceğini öğrendiğini belirten Gürel, şöyle devam etti: "Daha sonra programı bilgisayarıma indirdim. Sınıf ortamını evde nasıl oluşturabilirim diye düşündüm. Evde tahta olarak kullanabileceğim bir şey aradım. Aklıma mutfak dolabı geldi.

Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Hem yazarım hem de silmesi daha kolay olur diye düşündüm. Sınıf ortamını yaşatabileceğim bir yer bulmuştum. Öğrencilerin çok hoşuna gitti. Ders de verimli geçti. Uzaktan değil de yüz yüze eğitim gibi hissettim. Bir öğretmen için kaleminin yazabileceği bir yer olsun bir de öğrencileri olsun başka şeye ihtiyacı yoktur.

Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Hani Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca demişti 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.' diye. Ben de öyle düşünüyorum."

Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Gürel, derslere dün akşam başladığını, bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. Mustafa Gürel, görüştüğü Milli Müdürü Celalettin Ekinci'nin kendisine yazı tahtası gönderdiğini sözlerine ekledi.

Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
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