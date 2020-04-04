Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Hem yazarım hem de silmesi daha kolay olur diye düşündüm. Sınıf ortamını yaşatabileceğim bir yer bulmuştum. Öğrencilerin çok hoşuna gitti. Ders de verimli geçti. Uzaktan eğitim değil de yüz yüze eğitim gibi hissettim. Bir öğretmen için kaleminin yazabileceği bir yer olsun bir de öğrencileri olsun başka şeye ihtiyacı yoktur.