HaberlerGaleriMutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
Mutfak dolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
Kayseri'de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı. Gürel hoca, Bir öğretmen için kaleminin yazabileceği bir yer olsun bir de öğrencileri olsun başka şeye ihtiyacı yoktur. Hani Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca demişti 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.' diye. Ben de öyle düşünüyorum" dedi.