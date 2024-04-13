Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:08

Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

İzmir'de 16 Haziran 2019'da Veysi Oktay'ın öldürülmesiyle ilgili olaydan 2 yıl sonra çiftlik evinin mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalanan Ercan Vural (45) ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Ercan Vural son duruşmada şaka gibi savunma yaptı Vural , "Allah inancınız olsun ben o bölgede insan olduğunu görmedim. Olaydan sonra bir insanın vurulduğunu duyunca şok oldum" dedi.

Ceyhan TORLAK
Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 16 Haziran 2019'da Veysi Oktay'ın silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Ercan Vural'ın (45) yakalanması için özel ekip kurdu. 2 yıldır Vural'ı yakalamak için iz süren ekipler Menemen ilçesi Musabeyli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı. Günlerce çiftliği uzaktan izleyen polis, Vural'ın çiftlikte görülmesi üzerine operasyon düzenledi.

Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

Çiftlikte bulunan evlerde aramalar yapıldı ancak Ercan Vural bulunamadı. Yaklaşık 5 saat süren aramalarda tek katlı bir evin mutfak tezgâhının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir oda belirlendi. Odanın girişini açan ekipler, zanlı Ercan Vural'ı burada yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

33'ER YIL HAPİS CEZASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ercan ve Duman Vural kardeşler ile Baran Yaşar hakkında İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırılan Ercan Vural'a hâksiz tahrik indirimi uygulandı.

Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

Cezası önce 16 yıla, daha sonra da geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 13 yıl 4 aya indirildi. Ayrıca, sanık Ercan Vural'a Ümit Güven, Ekin Bingöl, Orçun Polat ve Serdar Balcı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 5'er yıl olmak üzere toplam 20 yıl, ruhsatsız silah bulundurduğu için de 2 yıl 1 ay ve bin lira adli para cezası verildi. Ercan Vural'a toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş oldu.

Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Diğer sanık Baran Yaşar'a da kasten öldürme suçundan indirimlerle 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ayrıca Ümit Güven, Ekin Bingöl, Orçun Polat ve Serdar Balcı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 5'er yıl olmak üzere toplam 20 yıl, ruhsatsız silah bulundurduğu için de 2 yıl 1 ay ve bin lira adli para cezası verildi.

SON DAKİKA