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Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:08
Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma
İzmir'de 16 Haziran 2019'da Veysi Oktay'ın öldürülmesiyle ilgili olaydan 2 yıl sonra çiftlik evinin mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalanan Ercan Vural (45) ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Ercan Vural son duruşmada şaka gibi savunma yaptı Vural , "Allah inancınız olsun ben o bölgede insan olduğunu görmedim. Olaydan sonra bir insanın vurulduğunu duyunca şok oldum" dedi.