Mutfak dolabının içinden girilebilen gizli odada yakalanmıştı! Cinayet sanığından pişkin savunma

Cezası önce 16 yıla, daha sonra da geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 13 yıl 4 aya indirildi. Ayrıca, sanık Ercan Vural'a Ümit Güven, Ekin Bingöl, Orçun Polat ve Serdar Balcı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 5'er yıl olmak üzere toplam 20 yıl, ruhsatsız silah bulundurduğu için de 2 yıl 1 ay ve bin lira adli para cezası verildi. Ercan Vural'a toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş oldu.