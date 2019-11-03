Müzik DNA’mızda var

OSMANLI'DAN GELEN GELENEK
Fatih Sultan Mehmet'in, 1453'de İstanbul'u fethinden sonra, Bizans döneminde çökmeye başlayan şehri canlandırmak amacıyla farklı bölgelerde yaşayanları İstanbul'a davet etmesiyle, İstanbul'a gelen Romanların bir kısmı Ayvansaray'da Lonca Mahallesi'ni kurarken, bir kısmı da Edirnekapı'da surların dışındaki bir alana yerleşmiş. Mahallede yaşayanların çoğu Selanik göçmeni. Kimisi atadan, dededen Loncalı, kimisi Bursa, Tekirdağ, Çanakkale gibi şehirlerden gelip yerleşmiş buraya... 2012'den yakın döneme kadar burada kendi açtığı Roman Müzisyen Sanatçılar Yetiştirme ve Geliştirme Derneği'nin çalışmalarını yürüten keman sanatçısı Tahsin Kurt bize bir nevi rehberlik ediyor.