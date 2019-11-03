Müzik DNA’mızda var

Aynı zamanda Türkiye Roman Federasyonu'nda da görevli. Romanların hayatını ilgilendiren pek çok konuda yöneticilerle görüşmeler yapıyor: "Kim ne derse desin" diyor Kurt, "Bundan 20 sene öncesine kadar Romanlarla ilgili çok büyük önyargılar vardı. Biz öyle kaymakama, emniyet müdürüne falan gidip ricacı olamaz, derdimizi anlatamazdık. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizimle ilgili pek çok önyargının kırılmasına öncülük etti. Şimdi yerel yönetiminden bakanlara kadar taleplerimizi gönül rahatlığıyla iletebiliyor ve karşılığını alabiliyoruz." Tahsin Bey bizi önce dernekte kendisine yardımları olmuş kemancı dostu Saffet Şekeroğlu'yla tanıştırıyor. Bu arada Kurt uzun süre Yıldız Tilbe'ye çalmış.